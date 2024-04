Fajon na Kitajskem o političnem dialogu in gospodarskem sodelovanju

Peking, 17. aprila - Za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti je treba iskati politične rešitve v skladu z ustanovno listino ZN in mednarodnim pravom, je ob začetku obiska na Kitajskem poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki jo je danes sprejel kitajski kolega Wang Yi. V ospredju štiridnevnega obiska bosta še gospodarsko sodelovanje in kulturna diplomacija.