Na obisk na Kitajsko odhaja številčna gospodarska delegacija

Ljubljana, 15. aprila - Z namenom širitve izvoza storitev in produktov na dinamični kitajski trg bo v prihodnji dneh Kitajsko obiskala močna gospodarska delegacija. Predvideni so podpisi več poslovnih sporazumov med slovenskimi in kitajskimi podjetji, udeležba na poslovnih forumih v Pekingu in Šanghaju ter obisk nekaterih najbolj inovativnih kitajskih podjetij.