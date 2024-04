Fajon naslednji teden na uradnem obisku na Japonskem in Kitajskem

piše Antun Katalenić

Ljubljana, 13. aprila - Zunanja ministrica Tanja Fajon bo med ponedeljkom in petkom na uradnem obisku na Japonskem in Kitajskem, s katerima Slovenija vzdržuje dobre odnose. V Aziji se ji bo pridružil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter gospodarska delegacija, ki bo iskala priložnosti za krepitev trgovinskih vezi z ekonomskima velesilama.