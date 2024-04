Predloga SDS za popravke interventnih zakonov po ujmi končala zakonodajno pot

Ljubljana, 17. aprila - Predloga novel dveh zakonov, s katerima so v poslanski skupini SDS predlagali popravke nekaterih ukrepov za obnovo po lanskih avgustovskih poplavah in zemeljskih plazovih, sta končala zakonodajno pot. Pred kratkim so ju zavrnili člani pristojnih parlamentarnih odborov, danes pa se je DZ s tem le še seznanil.