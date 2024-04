Odbor DZ zavrnil odpravo možnosti razlastitev po nujnem postopku

Ljubljana, 11. aprila - Odbor DZ za finance je danes zavrnil predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, s katerim želijo v SDS odpraviti možnost razlastitev po nujnem postopku. Prepričani so namreč, da bi s tem ogrozili kmetijska zemljišča. V koaliciji so menili, da je v zakonu poskrbljeno za dovolj učinkovita varovala.