Slovenska ekipa srednješolk na matematični olimpijadi z najboljšim rezultatom doslej

Ljubljana, 17. aprila - Na evropski dekliški matematični olimpijadi v Gruziji, ki se je zaključila v torek, si je slovenska ekipa z eno srebrno in tremi bronastimi medaljami priborila 10. mesto med evropskimi ekipami in najboljši rezultat doslej. Sodelovalo je več kot 200 tekmovalk iz 53 držav, so zapisali na Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.