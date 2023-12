Na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi slovenska ekipa osvojila odličja

Ljubljana, 11. decembra - Na 20. mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi, ki je od začetka meseca do nedelje potekala na Tajskem, je slovenska ekipa osvojila eno zlato, štiri srebrne in eno bronasto odličje in s tem postala tretja najuspešnejša izmed evropskih ekip. Sodelovala je v konkurenci 304 mladih iz 54 držav, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.