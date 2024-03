Na Fakulteti za matematiko in fiziko recitirali decimalke števila pi

Ljubljana, 14. marca - Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani so s tekmovanjem v recitiranju decimalk števila pi obeležili svetovni dan matematike in dan števila pi. Na zmagovalni oder je stopil devetletni Liam Kovač, ki je zrecitiral 1500 decimalk. V sklopu programa je potekalo tudi tekmovanje v peki pit, zvrstila pa so se tudi zanimiva predavanja.