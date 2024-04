Odbor za notranje zadeve predlog posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu ocenil kot primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 16. aprila - Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so z devetimi glasovi za in štirimi proti odločili, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslancev, primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog za razpis referenduma so v DZ marca vložili v Svobodi.