Odbor za notranje zadeve o posvetovalnem referendumu o uvedbi preferenčnega glasu

Ljubljana, 16. aprila - Poslanci bodo popoldne na seji odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo razpravljali o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v DZ, ki bi zagotovila odločilen vpliv volivcev na izbiro poslancev. Predlog za razpis referenduma so v DZ marca vložili v Svobodi.