Z bolnišničnimi olimpijskimi igrami do hitrejšega okrevanja bolnih otrok

Ljubljana, 17. aprila - Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI) Soča bodo danes potekale jubilejne 30. bolnišnične olimpijske igre, ki so namenjene bolnim in gibalno oviranim otrokom in mladostnikom. S sodelovanjem na igrah med zdravljenjem in rehabilitacijo ohranjajo in razvijajo svojo psihofizično kondicijo, kar pripomore tudi k hitrejšemu okrevanju.