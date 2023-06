Otroci na rehabilitaciji se bodo s pomočjo znanih Slovencev pomerili na mini oviratlonu

Ljubljana, 6. junija - V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) bo danes potekal mini oviratlon za otroke, ki so tam na rehabilitaciji. Pomemben poudarek je predvsem netekmovalnost ter medsebojna pomoč, zato otroci ovir ne bodo premagovali sami, ampak jim bodo pri tem pomagali znani Slovenke in Slovenci, so sporočili organizatorji, Športno društvo Oviratlon.