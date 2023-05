Na srečanju Evropske akademije za rehabilitacijo otrok tudi o pomenu pravočasnega ukrepanja pri obravnavi redkih bolezni

Ljubljana, 26. maja - V Ljubljani poteka 35. letno srečanje Evropske akademije za rehabilitacijo otrok, ki ga akademija letos organizira skupaj z URI Soča. Na mednarodnem kongresu, ki se je začel v sredo in bo potekal do sobote, bodo podrobneje obravnavali več tem, med drugim pomembnost pravočasnega ukrepanja pri obravnavah redkih bolezni in kronične bolečine.