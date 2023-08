Obletnica hrvaške vojaške operacije Nevihta tudi letos razdvaja

piše Vesna Rojko

Zagreb/Banjaluka, 4. avgusta - Na Hrvaškem bodo v soboto z osrednjo slovesnostjo v Kninu ob 28. obletnici vojaške operacije Nevihta obeležili dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov. Beograd in Banjaluka bosta medtem ob obletnici danes v Prijedoru v BiH priredila osrednjo slovesnost ob dnevu spomina na umrle in izgnane Srbe med Nevihto.