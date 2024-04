Več držav pozvalo iranske veleposlanike na pogovor zaradi napada na Izrael

Berlin/Pariz/Bruselj/Praga, 15. aprila - Oblasti v Nemčiji, Franciji, Belgiji in na Češkem so danes zaradi prvega neposrednega napada Irana na izraelsko ozemlje, ki so ga izvedli v noči s sobote na nedeljo, poklicale iranske veleposlanike na pogovor, poročajo tuje tiskovne agencije.