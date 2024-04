Na newyorških borzah ob začetku tedna optimistično vzdušje

New York, 15. aprila - Indeksi na newyorških borzah so ob začetku tedna obarvani zeleno. Med vlagatelji vlada optimizem, potem ko je ozračje po zračnem napadu Irana na Izrael minuli konec tedna relativno mirno. Vzpodbudni so bili tudi rezultati prodaje na drobno v ZDA, ki je marca glede na februar porasla za 0,7 odstotka, kar je več od napovedi.