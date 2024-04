V Kopru razstava o dediščini raziskovalca Santoria Santoria

Koper, 22. aprila - V centru humanističnih znanosti Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je na ogled razstava o dediščini znamenitega koprskega zdravnika in izumitelja Santoria Santoria, ki je pred 400 leti postavil temelje kvantitativne medicine in fiziologije, povezan pa je tudi z izumom termometra. Razstava zajema njegova tiskana dela in modele instrumentov.