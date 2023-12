Koper bo prihodnje leto praznoval 1500-letnico nastanka

Koper, 15. decembra - V Kopru bodo prihodnje leto obeležili 1500. obletnico dogodka, ki simbolizira nastanek mesta. Po izročilu naj bi bil leta 524 imenovan prvi koprski škof Nazarij. Kot so danes sporočili z Mestne občine Koper, bodo različne ustanove skozi vse leto prirejale različne kulturne dogodke. Že danes so odprli razstavo o obdobju med letoma 524 in 932.