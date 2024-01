V koprskem znanstveno-raziskovalnem središču dan nemške literature

Koper, 17. januarja - Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je prejelo donacijo 100 knjig iz zbirke pokojnega para proučevalcev nemške klasične poezije in literature iz Weimarja, Edith in Horsta Nahlerja. Torkovo predajo donacije v Humanističnem centru ZRS je Inštitut za filozofske in religijske študije ZRS obogatil z dogodkom Nemška literatura v Kopru.