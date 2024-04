Pregled - šport, 14. 4. (nedelja)

Ljubljana, 14. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 14. aprila.

ULM - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v zadnji, tretji tekmi kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo letos poleti v Parizu, v Neu-Ulmu premagala Črno goro s 30:26 (14:11). Slovenske rokometašice so z odločilno zmago zadnji dan olimpijskih kvalifikacij ujele vstopnico za prihajajoče OI.

ŠANGHAJ - Janja Garnbret je na najboljši možni način z dvema zmagama na dveh tekmah začela sezono svetovnega pokala v športnem plezanju. Kitajsko turnejo je v začetku tedna odprla s prepričljivo zmago v disciplini balvani v Keqiau. Odlično formo je prenesla tudi v Wujiang, kjer je danes zmagala še v težavnosti za popoln teden v Aziji.

TRENTO - Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil tretje mesto na četrti dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v italijanski Pietramurati, potem ko je bil drugi v prvi in četrti v drugi vožnji. Zmagal je Španec Jorge Prado, ki je dobil vse letošnje dirke. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 13.

AUSTIN - Španec Maverick Vinales (Aprilia) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v ameriškem Austinu v elitnem razredu motoGP. Drugo mesto je osvojil Pedro Acosta (GasGas-Tech3), tretji je bil Italijan Enea Bastianini (Ducati). Vinales je tako v Teksasu dosegel trojček, saj je slavil tudi na sprinterski dirki in v kvalifikacijah.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava Kostela in Maribora so se v 31. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1), tako kot tudi Mure in Kopra. Olimpija je v gosteh premagala Domžale s 3:1 (0:0).

MONTE CARLO - Grk Stefanos Cicipas je zmagovalec teniškega turnirja masters 1000 v Monte Carlu. V finalu je ugnal Norvežana Casperja Ruuda s 6:1 in 6:4. Grk je dosegel prvo zmago po lanskem uspehu v Los Cabosu. V Monte Carlu je slavil tretjič po zmagah 2021 in 2022.

LEVERKUSEN - Nemška nogometna liga je pet krogov pred koncem dokončno odločena. Potem ko si je Bayer Leverkusen že nekaj časa pripravljal teren za prvi naslov v zgodovini kluba, ga je danes tudi matematično potrdil po zmagi proti Werderju s 5:0 v 29. krogu nemške bundeslige. Bayer je tako na nemškem prestolu nasledil Bayern, ki je bil prvak zadnjih 11 let.

LJUBLJANA - Rokometaši LL Grosist Slovana so v 22. krogu lige NLB doma premagali Ljubljano s 34:27 (16:13).

LJUBLJANA - Nogometašice z 19. krogom nadaljujejo državno prvenstvo oziroma ligo Triglav Zdravje. V skupini za prvaka je Mura Nona, ki brani naslov, še utrdila prvo mesto, potem ko je s 3:0 odpravila Radomlje.

RIO DE JANEIRO - Gorske kolesarke so se v brazilski Mairipori pomerile na uvodni tekmi svetovnega pokala v olimpijskem krosu. Zmago si je priborila Švedinja Jenny Rissveds, edina Slovenka Vita Movrin pa je bila 47. z zaostankom skoraj 11 minut.

VELENJE - Domen Hafner (Železniki) in Liza Šajn (Slovan) sta v Velenju postala atletska državna prvaka med člani na 10.000 m. Prvi je z 31:54,28 za več kot pol minute premagal Klemna Viharja (Kranj, 32:27,61), tretji je bil Jošt Žnidaršič (Krka, 33:15,38).

AMSTERDAM - Britanski olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu Thomas Pidcock je zmagovalec letošnje izvedbe kolesarske dirke Amstel Gold Race. Nizozemski favorit Mathieu van der Poel pa pred domačim občinstvom ni imel možnosti za uspeh.

ROTTERDAM - Nizozemec Abdi Nageeye, srebrni z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu 2020, je danes zmagal na maratonu v Rotterdamu in z osebnim rekordom 2:04:45 ure napovedal tudi dobro formo pred letošnjimi igrami v Parizu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v rednem delu sezone severnoameriške lige NHL, ki se bo sklenila prihodnji teden, dosegli še 43. zmago. Na 80. tekmi so v kalifornijskem derbiju ugnali iz boja za končnico že zdavnaj odpisano moštvo Anaheim Ducks s 3:1. Slovenski as Anže Kopitar je tokratno tekmo izpustil.

AUGUSTA - Prvi igralec sveta Scottie Scheffler si je zagotovil najboljše izhodišče za drugo zmago na 88. golfskem turnirju najvišje kakovostne ravni masters v Augusti v Georgii. Sedemindvajsetletni Američan vodi po tretjem dnevu bojev na tem turnirju z nagradnim skladom 18 milijonov ameriških dolarjev, oziroma 16,9 milijona evrov.