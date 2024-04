Pregled - svet, 14. 4. (nedelja)

TEL AVIV/TEHERAN - Iran je v soboto sprožil prvi neposredni napad na ozemlje Izraela z več kot 300 droni in raketami, vendar so jih izraelske obrambne sile s pomočjo zaveznikov z ZDA na čelu večino sestrelile, še preden so priletele nad Izrael. Ranjenih je bilo najmanj 12 ljudi, o smrtnih žrtvah ne poročajo. V Teheranu so napad označili kot odgovor na izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, pri čemer sta življenje izgubila tudi dva visoka poveljnika iranske revolucionarne garde. Iranska vojska pravi, da je dosegla vse svoje cilje in so s tem končali operacijo. Izrael in ZDA so posvarili, naj se izogneta nadaljnjim ukrepom proti Iranu, in v nasprotnem primeru zagrozili z veliko močnejšim odgovorom.

NEW YORK/WASHINGTON/BRUSELJ... - Iz sveta, predvsem iz zahodnih držav, se po iranskem napadu na Izrael vrstijo izrazi obsodbe in pozivi k zadržanosti, sklicana je seja Varnostnega sveta ZN. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v odzivu izrazil globoko zaskrbljenost zaradi resne nevarnosti širjenja spopada po vsej regiji in pozval vse strani, naj se izogibajo dejanjem, ki bi lahko vodila v velik vojaški spopad na več frontah. Na to temo so razpravljali tudi voditelji držav skupine G7, ki so obsodili ravnanje Irana. Visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell pa je za torek sklical izredno videokonferenco zunanjih ministrov.

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko gibanje Hamas je zavrnilo zadnji izraelski predlog za prekinitev ognja v Gazi, je sporočila izraelska obveščevalna služba Mosad. Ob tem so napovedali nadaljevanje vojne v Gazi, kjer so izraelske sile tudi ponoči nadaljevale z vojaškimi operacijami. Hamas je sicer že v torek sporočil, da Izrael v novem predlogu o prekinitvi ognja v Gazi ni odgovoril na nobeno od njihovih zahtev. Kljub temu so dodali, da preučujejo predlog o premirju, ki pa bi po njihovem mnenju moralo biti stalno in vključevati umik izraelskih sil iz Gaze.

TEL AVIV/TEHERAN - Izrael je preklical splošno nevarnost, ob 7.30 po lokalnem času pa je znova odprl zračni prostor, ki je bil pred tem spričo iranskih napadov z droni in raketami zaprt od sobote zvečer. Zračni prostor so povsem odprli tudi v sosednji Jordaniji ter v Iraku in Libanonu, ne pa tudi v Iranu, kjer bo v delih države ostal zaprt do ponedeljka zjutraj.

PEKING - Nemški kancler Olaf Scholz je začel tridnevni obisk na Kitajskem, ki pa ga je zasenčil sobotni napad Irana na Izrael. Szholz se bo s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom sestal v torek, iranski napad pa je najostreje obsodil takoj po pristanku letala. Potovanje velja za ključni preizkus nove nemške strategije, katere cilj je zmanjšati gospodarsko odvisnost od Kitajske, ki je druga največja trgovinska partnerica Nemčije. Peking pričakuje, da bo obisk vnesel nov zagon v dvostranske odnose.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski Harkov je bil ponoči znova tarča ruskih dronov, ki so ciljali infrastrukturo in povzročili delne električne mrke. V eni od vasi na severovzhodu Ukrajine so reševalci v uničeni hiši našli mrtev par. O napadih z droni poročajo tudi iz ruske regije Krasnodar, kjer je zračna obramba sestrelila deset ukrajinskih brezpilotnikov. Okupacijske oblasti v delno zasedeni regiji Herson medtem poročajo o smrtni žrtvi ukrajinskega obstreljevanja.

MOSKVA/ASTANA - Rusija in Kazahstan se še naprej spopadata s hudimi poplavami. Medtem ko se razmere stabilizirajo v Orenburgu, se na poplavni val pripravljajo v regiji Kurgan, kjer je guverner spričo novih padavin napovedal zelo zahtevno situacijo in prebivalce pozval k pravočasni evakuaciji. V Rusiji je bilo skupno poplavljenih 40.000 domov, poplave pa zdaj grozijo še gospodinjstvom s skupno 18.000 ljudmi. Razmere so podobne na severu Kazahstana, kjer je svoje domove moralo zapustiti že več kot 107.000 ljudi.

PODGORICA - Črnogorska policija je pridržala nekdanjega glavnega posebnega tožilca Milivoja Katnića in nekdanjega pomočnika direktorja policijske uprave Zorana Lazovića. Sumijo ju hudodelskega združevanja in zlorabe položaja. Akcije po navedbah posebnega državnega tožilstva (SDT) potekajo v več mestih po državi. Katniću so v času njegovega mandata takratna opozicija in nevladne organizacije redno očitale, da ščiti družino predsednika države Mila Đukanovića in vrh njegove Demokratske stranke socialistov (DPS)