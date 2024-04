Izrael z zavezniki sestrelil 99 odstotkov iranskih izstrelkov, trdi vojska

Tel Aviv, 14. aprila - Iran je v soboto z več kot 300 droni in raketami napadel Izrael, vendar so jih po navedbah izraelske vojske 99 odstotkov sestrelili. V napadu je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi, smrtnih žrtev ni bilo, prav tako ne omembe vredne škode, je sporočil tiskovni predstavnik izraelskih sil, ki so jim pri obrambi pomagale zavezniške vojske.