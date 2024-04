Iran v napadu na Izrael izstrelil več kot 200 brezpilotnih letal in raket

Tel Aviv, 14. aprila - Iran je v soboto proti Izraelu izstrelil več kot 200 brezpilotnih letal in raket v napadu, ki so ga v Teheranu označili kot odgovor na napad na iranski konzulat v Damasku 1. aprila. Po navedbah izraelske vojske so večino raket prestregli zunaj ozemlja Izraela, poročajo tiskovne agencije.