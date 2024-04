Biden se predčasno vrača v Washington na nujne posvete o Bližnjem vzhodu

Washington, 13. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je danes skrajšal obisk v Delawaru in se vrnil v Washington na nujne posvete o dogajanju na Bližnjem vzhodu, so sporočili iz Bele hiše. Obenem so pozvali Iran, ki je danes v Perzijskem zalivu zasegel tujo ladjo, naj jo nemudoma izpusti skupaj s posadko, poročajo tuje tiskovne agencije.