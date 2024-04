Pregled - šport, 13. 4. (sobota)

ULM - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v drugi tekmi kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo letos poleti v Parizu, v Neu-Ulmu premagala Paragvaj z 32:14 (17:8). Slovenke odločilna tekma za preboj na OI čaka v nedeljo, ko se bodo ob 16. uri pomerile s Črno goro.

ROGAŠKA SLATINA - Nogometaši Celja so v prvi tekmi 31. kroga prve lige Telemach v gosteh premagali Rogaško z 2:1 (0:0), s tem pa je vodilna ekipa slovenskega prvenstva naredila nov velik korak na poti do osvojitve naslova prvaka.

ŠANGHAJ - Janja Garnbret je vrhunsko nastopila tudi v današnjem polfinalu premierne tekme sezone svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Petindvajsetletna Slovenka je edina tako med ženskami kot moškimi osvojila vrh polfinalne smeri. V finale, ki bo na sporedu v nedeljo, je napredovala tudi Mia Krampl z osmim dosežkom.

BRATISLAVA - Slovenska ženska teniška reprezentanca je pričakovano izgubila dvoboj kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King. Brez najboljših igralk, Kaje Juvan in Tamare Zidanšek, ni bila kos zasedbi Slovaške, ki je do zmage prišla že po prvih treh partijah.

TRENTO - Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) je bil drugi v kvalifikacijah velike nagrade Trentina. Jan Pancar (KTM), drugi slovenski predstavnik v najmočnejšem razredu MXGP, je bil 20.

MONTE CARLO - Norvežan Casper Ruud, osmi nosilec teniškega turnirja masters 1000 v Monte Carlu, je v drugem polfinalu s 6:4, 1:6 in 6:4 premagal prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića. Za turnirsko lovoriko se bo tako pomeril z Grkom Stefanosom Cicipasom. Slednji je v prvem polfinalu s 6:4, 3:6 in 6:4 izločil drugopostavljenega Italijana Jannika Sinnerja, ki je tako doživel šele drugi poraz v tem letu.

AUSTIN - Španec Maverick Vinales (Aprilia) je po kvalifikacijah danes dobil še sprintersko dirko v razredu motoGP na VN Amerik v Austinu.

LJUBLJANA - Košarkarice Triglava so v odločilni tretji tekmi polfinala slovenskega prvenstva doma v Kranju s 60:50 (10:13, 26:25, 47:39) premagale Akson Ilirijo in se bodo v finalu pomerile z igralkami Cinkarne Celje. Te so se v finale uvrstile že po drugi zmagi proti Mariboru in bodo lovile jubilejni dvajseti naslov.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks, ki so si že zagotovili končnico severnoameriške lige NBA ter prvo mesto v jugozahodni skupini, so ponoči v domači dvorani vpisali poraz z 89:107 proti najslabši ekipi Detroit Pistons. Na predzadnji tekmi rednega dela sezone nista nastopila oba najbolj izpostavljena zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving.

NEW YORK - Hokejisti Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice prvenstva NHL možni tekmeci Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so si priborili prednost domačega ledu. Še na drugi tekmi zaporedoma so igrali brez prvega zvezdnika Connorja McDavida in po podaljšku z 2:3 izgubili proti Arizona Coyotes.