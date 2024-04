Pregled - svet, 13. 4. (sobota)

WASHINGTON - Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo. Ameriški predsednik Joe Biden je v petek izrazil prepričanje, da bo Iran zaradi naraščajočih napetosti prej ko slej izvedel napad na Izrael. Podrobnosti ni pojasnil, na vprašanje o tem, ali so ameriški vojaki ogroženi, pa odgovoril, da so ZDA zavezane obrambi Izraela in ga bodo podprle. Teheran grozi z maščevanjem za nedavni izraelski napad na iranski konzulat v Damasku in Teheran. Iranska revolucionarna garda je v Perzijskem zalivu zasegla kontejnersko ladjo, domnevno povezano z Izraelom, ZDA so zahtevale, naj jo nemudoma izpusti. Izraelski zunanji minister Israel Katz je po dogodku pozval EU in druge države, naj razglasijo iransko revolucionarno gardo za teroristično organizacijo in sankcionirajo Iran.

BERLIN/DUNAJ/PERTH - Nemčija in Avstrija sta pozvali svoje državljane, naj zapustijo Iran. Odsvetovali sta tudi vsa potovanja tja. Trenutne napetosti v regiji, še posebej med Izraelom in Iranom, predstavljajo tveganje nenadne zaostritve, je v petek sporočilo nemško zunanje ministrstvo. Nemška in avstralska letalska družba Lufthansa in Qantas pa iz varnostnih razlogov ne bosta več uporabljali iranskega zračnega prostora. Poleg tega je Lufthansa do vključno 18. aprila podaljšala prekinitev načrtovanih letov v in iz Teherana. Enake ukrepe je uvedla tudi Lufthansina podružnica Austrian Airlines.

JERUZALEM - Izrael je ponoči nadaljeval napade na cilje na območju Gaze in jugu Libanona, od koder naj bi islamistični gibanji Hamas in Hezbolah obstreljevali izraelsko ozemlje. Skupno je izraelska vojska v petek iz zraka napadla več kot 30 ciljev v več delih območja Gaze ter uničila tri izstrelitvene ploščadi z 20 raketami, so zatrdili v izraelski vojski. V bližini mesta Rihan na jugu Libanona pa so vojaška letala po navedbah izraelske vojske uničila večji vojaški objekt gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran.

BERLIN - Nemčija bo poslala Ukrajini še en sistem patriot za krepitev letalske obrambe pred rusko ofenzivo, je sporočilo nemško obrambno ministrstvo. Sistem bo takoj dobavljen. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil za pomoč v kritičnem času. Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je namreč opozoril, da so se razmere na fronti na vzhodu Ukrajine v zadnjih dneh močno poslabšale, ruske sile pa silovito napadajo. Doslej je Nemčija poslala Ukrajini dva sistema patriot.

PORT-AU-PRINCE - Na Haitiju so uradno oblikovali prehodni vladni svet, ki naj bi pomagal pri ureditvi razmer v nemirni karibski državi. Odlok o ustanovitvi vladnega sveta, ki bo imenoval prehodno vlado in tlakoval pot za izvedbo prvih volitev po letu 2016, je bil v petek objavljen v uradnem listu. Haitijski premier Ariel Henry, ki so ga skušale tolpe odstraniti in se februarja zaradi razmer v državi ni vrnil s poti v tujino, je mesec napovedal, da bo odstopil, ko bo vzpostavljen prehodni vladni svet.

SYDNEY - V nakupovalnem središču v avstralski metropoli Sydney je bilo v napadu z nožem ubitih šest ljudi, osem pa je bilo ranjenih. Policistka je v posredovanju s strelnim orožjem ubila napadalca, ki naj bi deloval sam. Motiv za napad za zdaj ni znan, po oceni policije pa najverjetneje ni šlo za terorizem.

ANTALYA - V nesreči kabinske žičnice v turškem sredozemskem letovišču Antalya je v petek umrl en človek, najmanj 10 ljudi pa je bilo poškodovanih. Ena od kabin žičnice je trčila v podrt steber ter skupaj s potniki zgrmela na skalnata tla. Šele po skoraj 24 urah so uspeli rešiti vse potnike, ki so obtičali v kabinah več metrov nad tlemi. Skupaj je tako obviselo 25 kabin s 174 potniki. V nevarni reševalni akciji je sodelovalo sedem helikopterjev in več kot 600 reševalcev.