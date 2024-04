SD v programskih izhodiščih za evropske volitve za solidarno, zeleno, inovativno in varno Evropo

Ljubljana, 13. aprila - Izzivi časa terjajo politiko močne Evrope, ki bo omogočila solidarno, demokratično, trajnostno in gospodarsko uspešno družbo, so v razpravi o prioritetah volilnega programa pred evropskimi volitvami izpostavili zbrani na volilnem kongresu SD. V štirih sklopih tako poudarjajo ukrepe za solidarno, zeleno, inovativno in varno Evropo.