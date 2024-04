Zunajparlamentarne stranke bodo za volilno kampanjo namenile od tisoč do 50.000 evrov

Ljubljana, 30. aprila - Na evropskih volitvah namerava kandidirati tudi sedem zunajparlamentarnih strank oziroma list. Za STA so pojasnile, da bodo za kampanjo namenile od tisoč do 50.000 evrov. Med njimi je tudi evropska parlamentarna stranka SLS, ki bo kampanji namenila do 100.000 evrov. Vse stranke bodo volivce nagovarjale prek družbenih omrežij in osebno.