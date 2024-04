Pregled - šport, 11. 4. (četrtek)

Ljubljana, 11. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 11. aprila.

ULM - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v uvodni tekmi kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo letos poleti v Parizu, izgubila proti Nemčiji s 25:31 (14:17). Najboljša strelka je bila Ana Gros z 11 goli. Naslednja tekma slovenske rokometašice čaka v soboto, ko se bodo ob 16.45 merile s Paragvajem.

LJUBLJANA - Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom divizije I (skupina B) danes v Ljubljani premagala Avstrijo s 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). Naslednja prijateljska tekma z istim nasprotnikom bo v petek v Beljaku.

KOPER - Nogometaši Kopra so v 30. krogu Prve lige Telemach doma premagali Aluminij z 2:1 (0:1).

LJUBLJANA - Miha Zajc je edini slovenski predstavnik v četrtfinalu nogometne konferenčne lige. S svojim Fenerbahčejem je na prvi četrtfinalni tekmi gostoval v Pireju pri Olympiacosu. Njegova ekipa je izgubila z 2:3.

LJUBLJANA - Italijanski nogometni klubi nimajo svojega predstavnika v četrtfinalu lige prvakov, zato pa bodo očitno veliko vlogo igrali v evropski ligi. Za senzacijo je poskrbela Atalanta, ki je na Anfieldu šokirala domači Liverpool, premagala ga je s kar 3:0. En italijanski klub bo v polfinalu zagotovo igral, saj četrtfinalni par tvorita Milan in Roma. Prva tekma je bila v Milanu, tudi na njej so zmagali gosti z 1:0. Portugalska Benfica je Marseille premagala z 2:1, Bayer iz Leverkusna pa West Ham z 2:0.

ANTWERPEN - Dva tedna po hudem padcu na dirki skozi Flandrijo je belgijski kolesarski as Wout Van Aert sporočil, da ne bo nastopil na letošnji dirki po Italiji, poročajo agencije. Belgijec si je pri padcu polomil nekaj reber, prsnico in ključnico.

BERLIN - Primož Roglič se je po hudem padcu na dirki po Baskiji že vrnil v trenažni proces. Slovenski kolesarski zvezdnik tako že načrtuje nastop na enodnevnih klasikah v Belgiji, čeprav njegova pripravljenost, kot pravi šef ekipe Bora-hansgrohe Ralph Denk, še ni na najvišji ravni.

RUHPOLDING - Nemški trener Ricco Gross se poslavlja od vodenja slovenske biatlonske reprezentance. Trener je novico potrdil v pogovoru za nemške medije.

PORTOROŽ - Kajtar Toni Vodišek je na razglasitvi v Nacionalnem panožnem centru v Portorožu po pričakovanju prejel naziv najboljšega jadralca leta 2023. Lani je postal svetovni podprvak in si tudi že zagotovil nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Veliko jadro za življenjsko delo je kot prva ženska doslej prejela Ljuba Gale.

NEW YORK - Združenje igralcev nacionalne hokejske lige NHLPA je danes razkrilo izsledke ankete za sezono 2023/24. Kar dve priznanji hokejistov lige je prejel tudi slovenski zvezdnik prvenstva NHL v dresu Los Angeles Kings, Anže Kopitar. Kopitar je bil tretji v izboru najbolj popolnega igralca lige. Poleg tega se je Kopitar uvrstil tudi med prvih pet igralcev, s katerimi se je v ligi najtežje soočiti na ledu. V tem glasovanju je končal na četrtem mestu.

MIAMI - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks tokrat v ligi NBA gostoval na Floridi. Gosti so zanesljivo premagali Miami Heat s 111:92 in z zmago osvojili tudi prvo mesto v jugozahodni skupini. Dončić je k zmagi prispeval 29 točk ter po devet skokov in podaj ter le za malo zgrešil svoj 22. trojni dvojček v sezoni. V prvem krogu končnice zahoda se bo Dallas pomeril z Los Angeles Clippers.