Pregled - svet, 11. 4. (četrtek)

SEUL - Na parlamentarnih volitvah v Južni Koreji je slavila opozicija na čelu z liberalno Demokratsko stranko. S 175 osvojenimi sedeži je le še okrepila svoj položaj v 300-članskem parlamentu in zadala hud poraz konservativnemu bloku predsednika države Yoon Suk-yeola, ki je osvojil 108 sedežev. Vodja konservativcev Han Dong-hoon je že napovedal svoj odstop. Tega so ponudili tudi premier Han Duck-soo in več visokih vladnih pomočnikov.

TEL AVIV/GAZA/NEW YORK - Izraelski obrambni minister Joav Galant je v sredo napovedal odprtje novega mejnega prehoda na severu Gaze, ki je eden od korakov za krepitev dostave pomoči v enklavo. Dodal je, da je cilj olajšati varnostne preglede in izboljšati sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Varnostni svet ZN je v soglasno sprejeti izjavi pozval Izrael, naj stori več za dostavo pomoči v Gazo, ob tem pa izrazil zaskrbljenost zaradi nedavnega izraelskega napada, v katerem je bilo ubitih sedem sodelavcev humanitarne organizacije World Central Kitchen. Izrael je medtem v nasprotju z odločitvami VS ZN nadaljeval s smrtonosnimi napadi na palestinsko enklavo.

HARKOV/VORONEŽ/VILNIUS - V raketnih napadih na južno ukrajinsko mesto Odesa je umrlo pet ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah so poročali tudi iz drugih ukrajinskih regij, med drugim iz Harkova, ki je bil tarča silovitega obstreljevanja. V ukrajinskem napadu z dronom na rusko obmejno regijo Kursk pa naj bi umrli trije ljudje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem mudil v Litvi, kjer je na vrhu Pobude Tri morja krepil zavezništva.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo dejal, da razmišlja o tem, da bi nehali preganjati ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea. S tem se je odzval na pobudo Canberre. Državljanu Avstralije, ki je v Londonu zaprt od leta 2019, v primeru izročitve v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.

VARŠAVA/BUDIMPEŠTA - Poljska in Madžarska vztrajata pri nasprotovanju premeščanju migrantov iz drugih držav članic, sta ob sredinem glasovanju o migracijskem paktu v Evropskem parlamentu sporočila poljski premier Donald Tusk in madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. V Berlinu, Atenah, Rimu in Parizu so medtem pozdravili sprejetje pakta.

BRUSELJ - Evropski poslanci so glasovali za vključitev pravice do splava v listino EU o temeljnih pravicah. Ženske morajo imeti popoln nadzor nad svojim spolnim in reproduktivnim zdravjem ter pravicami, so poudarili v Bruslju. Možnosti za vključitev pravice do splava v listino so sicer majhne, saj sprememba zahteva soglasje vseh držav članic.

CIUDAD DE MEXICO - Mehika je sporočila, da je vložila tožbo proti Ekvadorju na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu zaradi napada na njeno veleposlaništvo v ekvadorski prestolnici Quito. Pozvala je tudi k začasni prekinitvi članstva Ekvadorja v Združenih narodih po tistem, ko je ekvadorska policija prejšnji teden vdrla na mehiško veleposlaništvo. Ekvadorske varnostne sile vdrle v poslopje veleposlaništva, da bi pridržale nekdanjega podpredsednika Jorgeja Glasa, ki ga oblasti iščejo zaradi obtožb o korupciji.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) skladno s pričakovanji ni spreminjal osrednjih obrestnih mer za območje z evrom. Je pa v izjavi po seji nakazal na možnost skorajšnjega reza v obrestne mere. Trgi ga trenutno pričakujejo že na naslednjem zasedanju sveta junija.

BRUSELJ - Evropski parlament je sprejel reformo trga EU z elektriko. Nova zakonodaja naj bi med drugim zaščitila potrošnike pred nestanovitnimi cenami in pospešila uporabo obnovljivih virov energije. Parlament je potrdil tudi spremembe na trgu plina, ki naj bi pospešile vpeljavo obnovljivih plinov in vodika.

BOLOGNA - V torkovi eksploziji v hidroelektrarni Bargi južno od Bologne na severu Italije je po novih podatkih umrlo najmanj pet delavcev, dva, ki sta verjetno mrtva, pa še pogrešajo. Po smrtonosni delovni nesreči se je z zahtevo po zagotovitvi varnosti pri delu na poziv sindikatov demonstracij udeležilo več kot 1500 ljudi. V deželi Emilija-Romanja, kjer se nahaja hidroelektrarna, pa so člani sindikatov osem ur stavkali, s tem pa podaljšali trajanje že načrtovane splošne stavke po vsej državi, ki je prizadela predvsem javni promet.

INNSBRUCK - Na avstrijskem Tirolskem se je v dolini Ötz sprožil snežni plaz, pri čemer so umrli najmanj trije smučarji iz Nizozemske, še enega pa so rešili izpod snega in ga prepeljali v bolnišnico. Po ugotovitvah policije je bilo v bližini najmanj 17 ljudi, pri čemer jih je večina ubežala plazu.

RIM - V brodolomu jugovzhodno od italijanskega otoka Lampedusa je v sredo umrlo najmanj devet prebežnikov, še 15 jih pogrešajo, je sporočila italijanska obalna straža. Na otok so prepeljali 23 prebežnikov.