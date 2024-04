Delo o 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice (12. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Andrej Predin v komentarju Goreče besede in prazno besedičenje o 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice (Nuk). Avtor poudarja, da se Nuk nahaja v prečudoviti Plečnikovi palači, ki velja za eno najbolj impozantnih in prepoznavnih stvaritev velikega arhitekta. Nuk se spopada s prostorsko stisko, gradnje Nuka 2 pa še ni na vidiku, opozarja.