Dnevnik o evropskem migracijskem in azilnem paktu (12. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Aleš Gaube v komentarju Evropski kompromis s pravicami ljudmi piše o evropskem migracijskem in azilnem paktu. Avtor meni, da želi EU s paktom poenotiti migracijske politike članic. Nameni so dobri, prijemi močno vprašljivi, cilji pakta pa vsaj po odzivih Poljske in Madžarske z zavračanjem obvezne solidarnosti med državami nedoseženi, opozarja.