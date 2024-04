Demokracija o intervjujih funkcionarjev SDS za Voice of Europe (11. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Metod Berlec v uvodniku z naslovom Razkrito vmešavanje komisarke, resnični Putinovi podporniki in festival avtoritarcev med drugim piše o poročanju medijev o domnevnih in resničnih ruskih agentih po Evropi, na seznamu katerih sta se, absurdno, znašla tudi Janez Janša in Milan Zver.