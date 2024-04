Evropski parlament za vpis pravice do splava v listino o temeljnih pravicah

Bruselj, 11. aprila - Evropski poslanci so danes glasovali za vključitev pravice do splava v listino EU o temeljnih pravicah. Ženske morajo imeti popoln nadzor nad svojim spolnim in reproduktivnim zdravjem ter pravicami, so poudarili v Bruslju. Možnosti za vključitev pravice do splava v listino so sicer majhne, saj sprememba zahteva soglasje vseh držav članic.