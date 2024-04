Poljski parlament danes o liberalizaciji pravice do splava

Varšava, 11. aprila - Poljski parlament bo danes razpravljal o liberalizaciji pravice do splava v državi, ki ima na tem področju eno najstrožjih zakonodaj v EU. Njena reforma je ena od predvolilnih obljub premierja Donalda Tuska, a koalicija nima enotnega stališča. Pred poslanci so sedaj štirje predlogi, o katerih bodo razpravljali in v petek predvidoma prvič glasovali.