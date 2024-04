Zveza potrošnikov svetuje uporabo zobnih past z dovolj fluoridi

Ljubljana, 13. aprila - Pred nakupom zobne paste je treba vedno preveriti, da vsebuje dovolj fluoridov, saj ti pozitivno vplivajo na utrjevanje zobne sklenine in ščitijo zobe pred kariesom, kar so dokazale številne raziskave, svetujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Odsvetujejo uporabo zobnih past, ki vsebujejo razne dodatke, preveč cinka in titanov dioksid.