ZPS: Pri čokoladnem sladoledu cena ni nujno merilo kakovosti

Ljubljana, 20. julija - Cena ni nujno merilo kakovosti in najdražji sladoled ni najbolj kakovosten, je ena glavnih ugotovitev testa 16 čokoladnih sladoledov različnih blagovnih in trgovskih znamk, ki so jih pod drobnogled vzeli na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Ob tem so izpostavili, da je bil zmagovalec testa ekološki sladoled.