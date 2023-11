Jeseni in pozimi 80 odstotkom odraslih Slovencev primanjkuje vitamina D

Ljubljana, 22. novembra - Jeseni in pozimi kar 80 odstotkom odraslih prebivalcev Slovenije primanjkuje vitamina D, saj so vnosi s hrano pogosto prenizki za pokrivanje potreb, so na današnji novinarski konferenci opozorili strokovnjaki. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so testirali 26 prehranskih dopolnil z vitaminom D in ugotovili, da dva testa nista opravila.