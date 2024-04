V izraelskem napadu ubiti trije sinovi in več vnukov vodje Hamasa

Tel Aviv/Gaza/Istanbul, 10. aprila - Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija je danes za katarsko televizijo Al Jazeera povedal, da so bili v izraelskem zračnem napadu ubiti trije njegovi sinovi in najmanj trije vnuki. Zagotovil je, da to ne bo spremenilo stališč gibanja v pogajanjih o prekinitvi ognja. Smrt sinov je zatem potrdila tudi izraelska vojska.