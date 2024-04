Policija prejela nekaj prijav o domnevnih grožnjah šolam, a v nobenem primeru niso potrdili namere iz spletne objave

Ljubljana, 10. aprila - Policisti so v teh dneh pogosteje prisotni v okolici šol in tudi danes so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. V torek in danes so prejeli nekaj prijav o domnevnih grožnjah, vendar do sedaj v nobenem obravnavanem primeru niso potrdili namere, ki je izhajala iz komentarja na enem izmed spletnih medijev o potencialnem varnostnem dogodku.