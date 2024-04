Grožnje o nasilju na šolah je treba po oceni pristojnih obravnavati resno, a trezno

pripravilo notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 9. aprila - Med šolniki, starši in učenci je završalo po obvestilu policije, da so zaradi spletne objave z grožnjo napada šole pozvali k previdnostnim ukrepom. Šole so uvedle različne ukrepe, ministrstvo jim je na pomoč priskočilo z nasveti. Policija je povečala prisotnost okoli šol. Vsi pristojni pa mirijo, da je panika odveč, verjetnost napada pa majhna.