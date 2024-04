Pouk na šolah poteka kot običajno, a ponekod okrepili varovanje

Maribor/Slovenj Gradec/Celje/Novo mesto/Koper, 10. aprila - Pouk na šolah poteka kot običajno, so ravnatelji več osnovnih šol pojasnili za STA. Na nekaterih šolah so zaradi nedavne grožnje z nasiljem okrepili varovanje. Poleg tega so se učitelji z učenci pogovarjali o aktualnem dogajanju in morebitnih strahovih. Na nekaterih šolah je predvidoma zaradi grožnje nekoliko manj učencev kot običajno.