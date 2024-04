Migracijski pakt EU uspešno čez zadnjo oviro v Evropskem parlamentu

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 10. aprila - Evroposlanci so danes potrdili evropski pakt o migracijah in azilu, katerega cilj je celovito urediti upravljanje migracij v EU. V Bruslju so ob tem poudarili, da delo na področju migracij še ni končano. Varšava in Budimpešta še naprej nasprotujeta premeščanju beguncev iz drugih članic, v več drugih prestolnicah pa so sprejetje pakta pozdravili.