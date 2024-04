Varšava in Budimpešta vztrajata pri nasprotovanju sprejemanju beguncev iz drugih članic EU

Varšava/Budimpešta, 10. aprila - Poljska in Madžarska vztrajata pri nasprotovanju premeščanju migrantov iz drugih držav članic, sta ob današnjem glasovanju o migracijskem paktu v Evropskem parlamentu sporočila poljski premier Donald Tusk in madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. V Berlinu, Atenah, Rimu in Parizu so medtem pozdravili sprejetje pakta.