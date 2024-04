Evropski parlament potrdil evropski pakt o migracijah in azilu

Bruselj, 10. aprila - Evropski poslanci so danes potrdili evropski pakt o migracijah in azilu, katerega cilj je celovito urediti upravljanje migracij v EU. Pakt sestavlja deset zakonodajnih aktov, ki naj bi zagotovili več solidarnosti med članicami, hitrejše azilne postopke in boljše upravljanje meja. Zdaj bodo morale zakonodajo potrditi še članice.