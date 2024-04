V Kranju do podnebne nevtralnosti s skoraj 50 zavezami

Kranj, 10. aprila - V Kranju, ki ga je Evropska komisija izbrala v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, nameravajo podnebne cilje izpolniti s skoraj 50 zavezami. Podpisalo jih je že 49 podjetij in organizacij, podporo kranjskemu podnebnemu načrtu pa je napovedalo tudi nekaj ministrstev, so sporočili iz občine.