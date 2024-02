Kranjska občina v javno-zasebna partnerstva za energetsko neodvisnost in sanacijo

Kranj, 15. februarja - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli nov odlok o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre. Sprejeli so tudi odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt postavitve sončnih elektrarn in za energetsko sanacijo objektov v občinski lasti. S tem občina sledi misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.