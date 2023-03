Ljubljana, Kranj in Velenje pilotna mesta za inovativne pristope k razogljičenju

Kranj/Ljubljana/Velenje, 4. marca - Mestne občine Ljubljana, Kranj in Velenje so bile v okviru misije stotih podnebno nevtralnih in pametnih mest izbrane v dvoletni NetZeroCities program Pilot Cities za testiranje in izvajanje inovativnih pristopov za razogljičenje mesta. Skupaj je v program vključenih 53 evropskih mest.