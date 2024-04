Zastopnik pacientovih pravic Sušelj: Pacienti zaradi podaljševanja negotovosti razočarani nad neuspelo mediacijo

Ljubljana, 10. aprila - Po besedah zastopnika pacientovih pravic za območje Ljubljane Marjana Sušlja pacienti izražajo razočaranje nad neuspelo mediacijo med vlado in zdravniškim sindikatom Fides. Ni namreč jasno, kdaj in kako se bo stavka končala, to pa prinaša negotovost. V prihodnjih mesecih bi se lahko zaradi stavke stanje v zdravstvu zelo poslabšalo, je opozoril.