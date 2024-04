Klakočar Zupančič in Fajon sprejeli podpisnike peticije Poziv za Palestino

Ljubljana, 9. aprila - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zunanja ministrica Tanja Fajon sta danes sprejeli podpisnike peticije Poziv za Palestino, ki so povezani v civilno iniciativo. Sogovorniki so izmenjali poglede na bližnjevzhodni konflikt, pri čemer so podpisniki slovenski politični vrh pozvali k odločnejšemu ukrepanju.